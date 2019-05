Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Zigarettenpackungen im Wert von 3000 Euro aus Tankstelle erbeutet

Lorsch (ots)

Zigaretten im Wert von etwa 3000 Euro haben Kriminelle am frühen Samstag (18.5.) aus einer Tankstelle in der Hirschstraße gestohlen.

Die gläserne Eingangstür wurde dafür zwischen 3.20 Uhr und 3.30 Uhr zerstört. Im Verkaufsraum rafften die Täter sämtliche Zigarettenpackungen in mehreren Taschen zusammen, um im Anschluss in Richtung Philosophenweg verschwinden zu können. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens zwei Täter am Werk waren.

Wer die flüchtenden Täter gesehen hat oder Hinweise zu ihnen geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

