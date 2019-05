Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeuge reagiert richtig

54 Jahre alter Mann nach versuchtem Diebstahl festgenommen

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Darmstadt (ots)

Dank eines aufmerksamen Anwohners in der Waldkolonie hat eine Zivilstreife der Darmstädter Polizei am vergangenen Sonntagabend (19.5.) einen mutmaßlichen Autoaufbrecher festgenommen. Kurz vor 20 Uhr hatte der Beschuldigte die Aufmerksamkeit des couragierten Hinweisgebers geweckt, als er sich in verdächtiger Art und Weise an mehreren geparkten Autos zu schaffen machte und in einem weißen Opel offenbar nach Wertgegenständen suchte. Als der Zeuge den Unbekannten ertappte, lautstark ansprach und festhalten wollte, nahm der Täter sofort Reißaus. Umgehend alarmierte der Anwohner die Polizei und eilte dem Flüchtenden hinterher. Dieser Reaktion und der guten Personenbeschreibung ist es zu verdanken, dass schon wenige Minuten später die Handschellen klickten. Der Abend endete für den alkoholisierten Beschuldigten im Gewahrsam der Polizei, wo er die Nacht zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte. Ersten Ermittlungen zufolge war er in den Autos nicht fündig geworden und hatte glücklicherweise keinen Sachschaden verursacht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus Darmstadt nach Hause entlassen. Wegen des Verdachts des Diebstahls wird er sich nun zukünftig verantworten müssen.

