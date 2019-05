Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Mehrere Farbschmierereien im Innenstadtbereich

Polizei ermittelt

Pfungstadt (ots)

Am Samstagmorgen (18.05.) waren Graffiti-Sprayer im Bereich zwischen der Eberstädter Straße und der Mainstraße unterwegs, die in mehreren Straßen Fahrzeuge, Hauswände, Container, Garagen, Türen sowie Zäune und Mauern beschmierten. Gegen 4.15 Uhr konnte eine verdächtige Person in der Rügnerstraße gesehen werden, die in die Waldstraße ging und mit dunkler Farbe gesprüht hatte. Bislang sind der Polizei 38 Farbschmierereien gemeldet wurden. Wie hoch letztendlich der Gesamtschaden ausfällt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die verdächtige männliche Person soll etwa 20 Jahre alt, circa 1,76 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Zudem war er dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze aufgezogen.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Pfungstadt prüfen, ob der junge Mann allein oder in Begleitung weiterer Personen war. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die die Täter und die beschriebene Person beobachtet haben oder Hinweise geben können (06157/9509-0).

