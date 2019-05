Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Navigationsgerät aus Lastwagen gestohlen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Im Laufe des Wochenendes haben Kriminelle ein mobiles Navigationsgerät aus einem geparkten Lastwagen entwendet. Zwischen 20.20 Uhr am Freitag (17.05.) und 18.10 Uhr am darauffolgenden Sonntag drangen die bislang noch unbekannten Täter in das Fahrzeug ein, das im Haagweg abgestellt war. Wie sie in den Innenraum gelangen konnten, steht noch nicht fest. Auf der Suche nach Wertgegenständen ließen sie ein mobiles Navi im Wert von rund 100 Euro mitgehen. Die Polizei in Bischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen (06144/9666-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell