Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Bahnüberführung beschmiert

Polizei ermittelt 13-jährigen Verursacher

Mörfelden-Walldorf (ots)

Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf haben nach der Beschädigung einer Bahnüberführung ein 13 Jahre altes Kind als mutmaßlichen Verursacher ermittelt. Gegen 12.45 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem sie zwei Kinder auf der Überführung im Bereich der Mainstraße beobachtet hatten. Ein Junge beschmierte die Glaswände, der andere stand daneben. Das Duo flüchtete anschließend in Richtung Bertha-von-Suttner-Schule. Eine eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Recherchen der Polizeibeamten, insbesondere in sozialen Medien, erbrachten schließlich Hinweise auf den vermeintlichen "Künstler". Der 13-Jährige aus Mörfelden-Walldorf wurde schließlich von den Polizisten aufgesucht und seine Spraydosen sichergestellt. Ob er auch für weitere Graffiti in Frage kommt, muss noch geklärt werden.

