Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Sanitätshaus im Visier Krimineller

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (17.-18.5) haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Schützenstraße getrieben und versucht in ein Sanitätshaus einzubrechen. Aus noch nicht bekannten Gründen ließen die Kriminellen von ihrem Vorhaben, die Eingangstür aufzuhebeln ab, und flüchteten in unbekannte Richtung. Durch ihr Vorgehen verursachten sie einen Sachschaden von mindestens 200 Euro. Die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell