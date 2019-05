Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Schaustellerwagen beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Biebesheim (ots)

Im Rahmen der Biebesheimer Kerb wurden in der Nacht zum Samstag (18.05.) mehrere Schaustellerwagen am Rathausplatz beschädigt. Die Spuren der Kriminellen fielen gegen 14 Uhr am Samstag auf, der Tatzeitraum reicht bis 23 Uhr am Vorabend zurück. Nach ersten Erkenntnissen könnten die Unbekannten versucht haben, in die Wagen einzubrechen. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegen.

