Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Polizei sucht dringend Zeugen für Unfallklärung

Michelstadt (ots)

Für die Klärung eines Verkehrsunfalls, der sich am 9. Mai auf der Bundesstraße 45, Kreuzung Michelstädter Straße/ Amorbacher Straße ereignet hat, sucht die Polizei noch dringend Zeugen, insbesondere solche, die gegen 17.10 Uhr hinter einem weißen BMW Kombi an der Ampel in Richtung Erbach standen. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist wohl ein Fahrzeug bei Rot in die Kreuzung eingefahren. Dabei wurden zwei Autos beschädigt. Der Gesamtschaden ist etwa 10.000 Euro hoch.

Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach zu melden. Telefon: 06062 / 9530 oder per Email: pst.erbach.ppsh@polizei.hessen.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell