Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Trickdieb bestiehlt Senior

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Als "Telekom" Mitarbeiter hat sich ein bisland noch unbekannter Trickdieb am Freitag (17.05.) ausgegeben und die Geldbörse eines Seniors gestohlen. Gegen 10.40 Uhr klingelte der Kriminelle bei einem älteren Ehepaar in der Gerhart-Hauptmann-Straße und täuschte vor, für die Telekom Leitungen prüfen zu wollen. Durch geschickte Gesprächsführung verschaffte er sich Zutritt zu der Wohnung und forderte die Rentner auf, die Programme an den Fernsehern im Haus durchzuschalten. Währenddessen entwendete der Ganove unbemerkt das Portemonnaie des Seniors mit rund 85 Euro Bargeld. Mit seiner Beute ergriff er anschließend unerkannt die Flucht.

Der Tatverdächtige ist etwa 40 Jahre alt, muskulös und hat ein auffallend rundes Gesicht. Er hatte schwarze Haare, trug dunkle Kleidung und sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Zeugen, bei denen der Beschriebene ebenfalls geklingelt hat oder die ihn näher beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

