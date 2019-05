Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Mehrere Autos in der Mozartstraße beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Bischofsheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (18.05.) haben bislang noch unbekannte Täter mehrere geparkte Autos in der Mozartstraße beschädigt. Am Samstagmorgen bemerkten Zeugen die Kratzer im Bereich der Tür und Kotflügel an ihrem Fahrzeug und verständigten die Polizei. Insgesamt drei Wagen wurden nach bisherigen Erkenntnissen durch Vandalen in gleicher Weise beschädigt. Derzeit wird von einem Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro ausgegangen. Der Tatzeitraum reicht bis circa 23 Uhr am Vorabend zurück. Zeugen, denen verdächtige Personen im Lauf der Nacht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

