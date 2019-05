Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Drogentest reagiert positiv

Anzeige gegen 25-Jährigen

Bischofsheim (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme am Freitagabend (17.05.) wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss strafrechtlich verantworten. Eine Streife der Polizeistation Bischofsheim hatte den Fahrer aus Rüsselsheim gegen 21 Uhr in der Darmstädter Straße gestoppt. Bei der anschließenden Kontrolle fielen den Polizisten körperliche Anzeichen beim Fahrzeugführer auf, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC, was zu einer Blutentnahme auf der Wache führte. Die Fahrzeugschlüssel wurden vorsorglich sichergestellt.

