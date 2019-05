Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Wenig Beanstandungen

Viernheim (ots)

Am Donnerstagabend (16.05.) führten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in der Nibelungenstraße in Viernheim eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Im Zeitraum von 21:20 bis 22:20 Uhr wurde dabei die Geschwindigkeit insgesamt 53 Fahrzeuge mittels eines Lasermessgerätes gemessen. Die Mehrheit der überprüften Autos, nämlich 50 Verkehrsteilnehmer, hielten sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Lediglich drei Fahrzeugführer waren bis zu 18 km/h zu schnell unterwegs. Sie wurden vor Ort angehalten und verwarnt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell