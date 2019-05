Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag (15.05) fahndet die Polizei nach dem bislang noch unbekannten Unfallverursacher und hofft auf Zeugenhinweise. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Unfallverursacher gegen 16:45 Uhr in der Schwanheimer Straße auf einen vor ihm fahrenden Ford Fiesta auffuhr. Der Ford hatte auf Grund eines ausparkenden Autos gebremst und wurde durch die Kollision im Heckbereich leicht beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Schaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Die Polizei in Bensheim ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen des Vorfalls.

Wer hat den Unfallhergang beobachten können oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher geben? Unter der Telefonnummer 06251/84680 nehmen die Unfallermittler alle sachdienlichen Informationen entgegen.

Berichterstatter: Boysen, Polizeioberkommissar, Polizeistation Bensheim

