Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Navigationssysteme bei Autoaufbrüchen erbeutet

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Freitag (17.05.) auf mindestens zwei geparkte Autos in der Wilhelm-Leuschner-Straße und der Freiliggrathstraße abgesehen. Am frühen Morgen alarmierten Zeugen der Polizei und meldeten die eingeschlagenen Seitenscheiben an beiden Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen waren die Kriminellen in das Innere der Wagen gelangte und hatten hier die fest installierten Navis ausgebaut. Mit ihrer Beute, deren Wert auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird, suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Der Tatzeitraum reicht von 16 Uhr am Donnerstag bis circa 5 Uhr am folgenden Morgen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo zu melden.

