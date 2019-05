Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Keine Beute für Autoaufbrecher

Nauheim (ots)

Keine Beute haben bislang noch unbekannte Täter bei einem Autoaufbruch in der Zeit von Mittwochabend (15.05.) bis Donnerstagmittag (16.05.) gemacht. Gegen 12.50 Uhr bemerkten Zeugen die eingeschlagene Seitenscheibe auf der Fahrertür an dem blauen Opel Astra. Das Auto war seit 18 Uhr am Vorabend auf einem Gartengrundstück in den Niederwiesenäckern geparkt. Nach ersten Erkenntnissen durchwühlten die Kriminellen das Fahrzeuginnere und öffneten das Handschuhfach. Ohne etwas zu entwenden flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06142/696-0.

