POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Über 2000 Euro teures Fahrrad gestohlen

Roßdorf (ots)

Um an ein über 2000 Euro teures Fahrrad zu gelangen brachen Diebe in der Zeit zwischen Sonntagmittag (12.05.) und Mittwochabend (15.05.) in eine Gartenhütte im Atzenheimweg ein. Mit dem schwarzen Pedelec der Marke Cube flüchteten die Täter anschließend unerkannt.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Ober-Ramstadt suchen nach Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben können (06154/6330-0).

