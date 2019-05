Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Diebe erbeuten Bargeld aus Lagerhalle

Weiterstadt (ots)

Über eine Tür gelangten Diebe in der Nacht zum Mittwoch (14.-15.05.) in eine Lagerhalle im Hinterweg. In den dortigen Büros wurden sie fündig und erbeutete Bargeld von mehreren Hundert Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Arheilgen unter der Rufnummer 06151/969-0 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell