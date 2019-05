Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim- Friedrich-Ebert-Siedlung: Einbruch in Apotheke und Heilpraxis/ Täter erbeuten Bargeld

Rüsselsheim (ots)

Auf eine Apotheke und eine Heilpraxis "Im Brückenweg" hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (15.-16.5.) abgesehen. Um in die Geschäfte zu gelangen, hebelten die Kriminellen jeweils ein rückwärtig gelegenes Fenster sowie eine Eingangstür auf. In den Räumen suchten sie nach Beute, wurden fündig und traten die Flucht mit mehreren Hundert Bargeld an. Der durch ihr Vorgehen verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 2200 Euro beziffert. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Rüsselsheim ist mit beiden Fällen betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Sachdienliches beobachten konnten. Alle Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06142/696-0 erbeten.

