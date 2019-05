Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Gelbes Liegefahrrad gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Kelsterbach (ots)

Auf ein gelbes Liegefahrrad hatten es bislang noch unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Samstagmittag (11.5.) und Sonntagnacht (12.5.), 0.30 Uhr abgesehen. Das auffällige Fahrrad vom Hersteller Hercules stand mit einem Schloss gesichert an den Fahrradständern des Bahnhofes Kelsterbach. Gestern wurde die Polizei über den Diebstahl informiert und Anzeige erstattet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kelsterbach, in Verbindung zu setzen (Telefonnummer 06107/7198-0).

Polizeipräsidium Südhessen

