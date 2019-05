Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbrecher im Mehrfamilienhaus

Kripo sucht Zeugen

Bensheim (ots)

In der Grieselstraße haben Kriminelle am Mittwoch (15.5.), zwischen 7.45 Uhr und 13.10 Uhr, Geld und Schmuck aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Um in die Wohnung im ersten Obergeschoss zu gelangen, wurde auch die Haustür aufgebrochen.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen an dem Haus in der Grieselstraße/ Ecke Kleine Hasengasse bemerkt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252 /7060 entgegengenommen.

