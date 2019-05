Polizeipräsidium Südhessen

Viernheim: Abgepacktes Marihuana, mutmaßliches Drogengeld & 50 Patronen

Polizei nimmt zwei Männer wegen des Verdachts des Rauschgifthandels fest

Viernheim

Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim haben im Laufe umfangreicher Einsatz- und Kontrollmaßnahmen zwei Männer wegen des Verdachts des Rauschgifthandels festgenommen und abgepacktes Marihuana, mutmaßliches Drogengeld sowie mehrere Patronen sichergestellt. In engem Austausch mit der Stadt Viernheim ergaben sich Hinweise auf mutmaßlichen Drogenhandel im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße. Daraufhin wurden durch die örtlichen Polizeibeamten Schwerpunktkontrollen in diesem Umfeld geplant und durchgeführt.

Hierbei konnte bereits am 26. April ein 16-Jähriger mit Kleinstmengen Marihuana auf Höhe der Wasserstraße festgenommen werden. Im Zuge einer Verkehrskontrolle am 30. April in der Saarlandstraße nahmen die Ordnungshüter einen 18 Jahre alten Heranwachsenden fest. Bei ihm hatten sie insgesamt 37 verkaufsfertig abgepackte Plomben mit Marihuana entdeckt. Gegen den Viernheimer wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmittel eingeleitet.

Ebenfalls wegen Drogenhandels muss sich ein 29-Jähriger in einem Verfahren verantworten. Der Mann, der ebenfalls aus Viernheim stammt, wurde am 6. Mai durch Polizeikräfte in der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe der Wasserstraße einer Kontrolle unterzogen. Zuvor hatte er noch vergeblich versucht, zu Fuß vor den Beamten zu flüchten. Der mutmaßliche Grund für sein Verhalten war schnell gefunden. Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten 15 Gramm Marihuana, 400 Euro Bargeld sowie mehrere Telefone sicher. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten nochmal circa 80 Gramm Marihuana sowie 50 Schuss, Kaliber 22, sichergestellt werden.

Mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes überprüften die Einsatzkräfte am 10. Mai unter anderem Spielotheken und Gaststätten im Stadtgebiet von Viernheim. Neben einer Strafanzeige wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel leiteten die Polizisten mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund verschiedenster Bestimmungen ein. So beobachtet die Beamten wie ein 16-Jähriger in einer Gaststätte Tabakwaren verkaufte. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden an das Ordnungsamt weitergeleitet.

