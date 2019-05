Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Polizei hält Audi ohne Kennzeichen an

18-jähriger Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Rimbach (ots)

Ohne Kennzeichen am Auto wurde am Dienstag (14.5.) um 1.40 Uhr ein 18-Jähriger in einem Audi von einer Polizeistreife gestoppt. Der junge Fahrer aus Rimbach war auf der Bundesstraße 38, zwischen dem Zotzenbacher Kreisel und Mörlenbach, unterwegs. Schnell stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist und zudem Drogen konsumiert hatte. Aus welchem Grund er die Schilder vor Fahrtantritt abschraubte, konnte er im Nachhinein nicht mehr erklären. Für die Anzeigenverfolgung wurde dem Rimbacher eine Blutprobe abgenommen.

