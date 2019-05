Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Fenster eingeschlagen und eingestiegen

Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots)

Um in eine Trinkhalle und eine Kfz-Werkstatt zu gelangen schlugen Einbrecher am vergangen Wochenende Fensterscheiben ein.

Bargeld von mehreren Hundert Euro erbeuteten die Täter am Samstag (11.05.) in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 7 Uhr aus einer Trinkhalle am Postplatz in Gräfenhausen.

In Weiterstadt gerieten Reifen und Felgen im Gesamtwert von über 20.000 Euro in den Fokus von Dieben. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (11.05.) und Montagmorgen (13.05.) gelangten die Täter in den Verkaufsraum einer Kfz-Werkstatt in der Gutenbergstraße. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Diebe für den Abtransport der Reifen und Felgen ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

In beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt mit ihrer Beute.

Die Kriminalpolizei (K21-22) aus Darmstadt sowie die Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Arheilgen (06151/969-3810) suchen nach Zeugen, die in diesen Fällen etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Auch Hinweise zum Verbleib der Reifen und Felgen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

