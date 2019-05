Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Diebe stehlen geparktes Auto (GG-AA 309)

Mörfelden-Walldorf (ots)

Auf einen BMW der 5er Reihe hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (13.05.) abgesehen. Gegen 7.15 Uhr am frühen Morgen bemerkten Zeugen den Diebstahl des mehrere Zehntausend Euro teuren Wagens. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen GG-AA 309 war seit 23 Uhr am Vorabend in der Hochstraße im Stadtteil Mörfelden abgestellt. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht Verdächtiges bemerkt? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

