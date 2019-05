POL-DA: Münster: Zeugen nach Beschädigungen an Autos gesucht

Polizeipräsidium Südhessen

Am Sonntag (12.05.) wurde der Polizei in Dieburg ein Aufbruch eines Autos sowie die Beschädigung an einem zweiten Auto gemeldet.

Wie der Polizei am Sonntag (12.05.) angezeigt wurde gelangten Diebe in der Heinrich-Heine-Straße über eine Seitenscheibe in einen dort geparkten weißen Mercedes Kombi und bauten einen Airbag aus. Zudem durchsuchten sie das Auto und fanden noch eine Geldbörse mit etwas Bargeld. Der Mercedes wurde bereits am Freitag (19.04) dort abgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 500 Euro.

Ein in der Albert-Einstein-Straße geparkter grauer Audi wies am Sonntag (12.05.) gegen 17.50 Uhr einen Schaden von rund 1500 Euro auf, nachdem Unbekannte ihn zerkratzten. Das Fahrzeug wurde am Morgen des selbigen Tages gegen 2.30 Uhr dort abgestellt.

In beiden Fällen suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können (06071/9656-0).

