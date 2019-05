Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbrecher erbeuten Bargeld

Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Auf einen Bürocontainer hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in der Zeit von Freitag (10.05.) bis Samstag (11.05.) abgesehen. Gegen 17 Uhr am Sonntag bemerkten Zeugen, dass Kriminelle seit 20.45 Uhr am Vorabend auf das Gelände eines Busunternehmens in der Raiffeisenstraße gelangt waren. Hier schlugen sie eine Fensterscheibe zum Container ein, entriegelte das Fenster und drangen ins Innere ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen entwendeten sie 200 Euro aus einer Geldkassette. Mit ihrer Beute suchten die Täter anschließend das Weite. Die Polizei in der Doppelstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06105/4006-0.

