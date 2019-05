Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Einbruch in Wohnung

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Eppertshausen (ots)

Wie bislang unbekannte Täter am Sonntag (12.05.) in der Zeit zwischen 10 Uhr und 19 Uhr in eine Wohnung in der Hauptstraße gelangen konnten, beschäftigt derzeit die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten erbeutet die Diebe neben Bargeld auch Schmuck im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (06151/969-0).

