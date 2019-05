Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 15-Jähriger nach Farbschmiererei festgenommen

Groß-Gerau (ots)

Beamte der Polizeistation Groß-Gerau haben nach der Festnahme eines 15-Jährigen am frühen Sonntagmorgen (12.05.) Strafanzeige erstattet. Gegen 3.15 Uhr hatten die Beamten den Jugendlichen im Mühlweg im Stadtteil Dornheim. In seinem Rucksack entdeckten die Polizisten zwei benutzte Spraydosen. Daraufhin räumte der Groß-Gerauer ein, zuvor ein Stromhäuschen in der Nähe besprüht zu haben. Die Farbschmiererei konnte auch ausgemacht werden. Der 15-Jährige muss sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Nach Ende des Polizeieinsatzes wurde er den Eltern übergeben.

