Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Wechselgeld aus Golfclub gestohlen

Viernheim (ots)

Mit einem Gullydeckel haben Kriminelle eine Fensterscheibe zum Büro des Golfclubs in der Straße "Alte Mannheimer Straße" eingeworfen, um in der Folge eine Geldkassette, in der Wechselgeld aufbewahrt war, mitzunehmen. Der Einbruch im Gebäude wurde am Montagmorgen (13.5.) entdeckt. Die Tat liegt bis zum Sonntag (12.5.) zurück.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte unter der 06204 / 93770 an die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Viernheim. Telefon: 06204 / 93770.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell