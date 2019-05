Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall

Michelstadt (ots)

Am Sonntag (12.05.), gegen 06:15 Uhr, befuhr der Fahrer eines grünen Mercedes der C-Klasse die Bundesstraße von Michelstadt kommend in Richtung Bad König-Zell. Im weiteren Verlauf der Fahrt kam das Fahrzeug zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Durch das Gegenlenken des Fahrers kam das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurück, kam aber ein weiteres Mal nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Beim anschließenden erneuten Gegenlenken geriet der Pkw außer Kontrolle und schleuderte über die gesamte dreispurige Fahrbahn in die linksseitig befindliche Schutzplanke. Nach dem Anprall an der Schutzplanke schleudert der PKW über die gesamte Fahrbahn zurück, kam zum dritten Mal nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in den dortigen Straßengraben, wo das Fahrzeug stecken blieb. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000, --EUR. Der mutmaßliche Unfallfahrer, zwischenzeitlich zu Fuß auf der Bundesstraße 45 in Richtung Bad König unterwegs, wurde im Anschluss von einem Fahrzeug in Fahrtrichtung Bad König mitgenommen. Der männliche Fahrer dieses PKW wird gebeten, sich als Zeuge mit der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062-953-0 in Verbindung zu setzten.

Berichterstatter: PHK Ehrenfried, Polizeistation Erbach Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

