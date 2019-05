Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rimbach (ots)

Am 11.05.2019 gegen 09:55 Uhr befuhr ein heller PKW die Staatsstraße in Rimbach in Richtung Mörlenbach. Hierbei fuhr er so nahe an den parkenden Fahrzeugen vorbei, dass er bei einem blauen PKW den linke Außenspiegel beschädigte. Das Fahrzeug entfernte sich ohne anzuhalten. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 in Verbindung zu setzen.

