Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Pressemeldung der Polizeistation Rüsselsheim

Rüsselsheim (ots)

Verkehrsunfallflucht am 12.05.2019 Tatort: B43 aus Raunheim kommend in Richtung Rüsselsheim auf Höhe der Abfahrt Flörsheim Tatzeit: 12.05.2019, gegen 03:02 Uhr

In der Nacht gegen 03:02 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem blauen Hyundai die Bundesstraße 43 aus Raunheim kommend in Richtung Rüsselsheim. Kurz vor der Abfahrt nach Flörsheim kollidierte der Pkw auf der linken Seite mit der Leitplanke. Vermutlich wurde das Fahrzeug durch die Kollision zurück auf die Fahrbahn abgelenkt und fuhr quer über beide Fahrstreifen und kollidierte etwa 70m weiter erneut mit der Leitplanke auf der rechten Seite. Infolge dessen begann der Pkw sich zu drehen und kollidierte ein weiteres Mal mit der Leitplanke auf der linken Seite und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort und ließ das Fahrzeug zurück. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 / 696 - 0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Rüsselsheim

Kübler, PHK'in



Telefon: 06142-696 595

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell