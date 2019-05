Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Pkw prallt gegen Baum - Fahrerin schwer verletzt

Riedstadt-Crumstadt (ots)

Am Samstag, den 11. Mai 2019 gegen 1.45 Uhr kam es in Riedstadt Crumstadt auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärten Umständen kam eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus Pfungstadt von der Straße ab und prallte gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Die Fahrerin wurde hierbei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Crumstadt befreit werden. Die schwer verletzte Fahrerin kam in ein Krankenhaus. Während der Rettungsarbeiten musste die Friedrich-Ebert-Straße für etwa 2 Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

