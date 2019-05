POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Südhessen

Unfallzeit: zw. Mittwoch, 08.05.2019, 20:30 Uhr und Freitag, 10.05.2019, 08:00 Uhr Unfallort: 64572 Büttelborn, Klein-Gerau, Hauptstraße 31

Der Geschädigte parkte seinen blauen Opel Astra Caravan am rechten Fahrbahnrand der Hauptstraße in Fahrtrichtung Feldgemarkung. Vermutlich streifte ein anderes Fahrzeug im Vorbeifahren den geparkten Astra. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Astra wurde am Stoßfänger vorne links zerkratzt, der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 EUR. Am Fahrzeug war deutlich orangefarbener Fremdlack erkennbar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können.

