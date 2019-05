Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Jesusfigur am Wegkreuz stark beschädigt

Wer kennt die Verursacher

Lampertheim (ots)

Wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung hat die Ermittlungsgruppe in Lampertheim ihre Arbeit aufgenommen. Vandalen beschädigten neben einem Blumenkübel die Jesusfigur am Wegkreuz vor der Kirche in der Römerstraße. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochmittag (8.5.) und Donnerstagnachmittag (9.5.) 16 Uhr.Der Heiligenfigur aus Sandstein wurden Teile der Beine abgeschlagen. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden.

Hinweise zu den Vandalen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06206 / 94400 entgegen.

