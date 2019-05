Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Berauscht am Steuer?

23-Jähriger muss zur Blutentnahme

Biblis (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Donnerstagnachmittag (09.05.) wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. Gegen 14 Uhr hatten Zivilfahnder den Mann aus Biblis in der Straße am Werrtor gestoppt. Bei der anschließenden Kontrolle fielen den Polizisten beim Fahrer körperliche Anzeichen auf, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein anschließender Drogentest erhärtete den Verdacht, der Test reagierte positiv auf THC. Zur Blutentnahme musste der 23-Jährige die Beamten mit auf die Wache begleiten. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet. Ob er wirklich berauscht am Steuer saß, wird das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen.

