Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen

Weiterstadt-Gräfenhausen: Zwei Autos in einer Nacht gestohlen

Darmstadt (ots)

Gleich zwei Autos sind in der Nacht zum Freitag (9.-10.5.) im Bereich Wixhausen und in Weiterstadt-Gräfenhausen in das Visier von Autodieben geraten. Zwischen Donnerstagabend (9.5.), 17 Uhr und Freitagmorgen (10.5.), 7.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Kriminelle einen braunen Mercedes-Viano, der zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Messeler-Park-Straße abgestellt war. An dem Auto waren die Kennzeichen DA-TB 107 angebracht. Im Ortsteil Gräfenhausen hatten die Täter es zwischen Donnerstagabend (9.5.), 23 Uhr und dem folgenden Morgen, gegen 6 Uhr, auf einen roten Kia, Modell Stinger abgesehen, der zur Tatzeit in der Frankfurter Straße parkte und an dem die Kennzeichen DA-RC 2813 angebracht waren. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten oder Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Darmstadt, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

