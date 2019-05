Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg/ Gustavsburg: Heißes Pommes-Fett löst Brand aus

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Nachdem am Donnerstagnachmittag (9.5.) das Pommes-Fett zu heiß wurde, schlugen Flammen auf das Küchenmobiliar über. Der 60 Jahre alte Vater und sein 23-jähriger Sohn konnten zeitig die verrauchte Wohnung verlassen und die Rettungskräfte rufen. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins nächste Krankenhaus eingeliefert.

Durch das Feuer im zweigeschossigen Mehrfamilienhaus in der Darmstädter Landstraße in Gustavsburg, ist in der Küche ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden. Mit den Löscharbeiten waren die Wehren aus Ginsheim-Gustavsburg und Bischofsheim beschäftigt.

