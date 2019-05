Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Georgenhausen: Handschuhfach in weißem BMW durchwühlt

Geldbörse gestohlen

Reinheim (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend (7.5.), 19 Uhr und Donnerstagnachmittag (9.5.), 14 Uhr, hat ein bislang noch unbekannter Täter sein Unwesen in der Straße "Am Gockert" getrieben und in einem weißen BMW nach Wertgegenständen gesucht. Dazu verschaffte sich der Kriminelle gewaltsam Zugang zu dem Fahrzeuginnenraum, durchwühlte das Handschuhfach sowie die Mittelkonsole und machte sich mit seiner Beute, einer Geldbörse, in unbekannte Richtung davon.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06154/6330-0 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

