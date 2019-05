Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern endet mit Schnittverletzungen

Tatverlauf unklar

Augenzeugen des Vorfalls gesucht

Darmstadt (ots)

Für den Fortgang eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sucht die Kriminalpolizei in Darmstadt Augenzeugen des Geschehens. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei 35 und 40 Jahre alte Männer am Mittwochabend (8.5.), kurz nach 20 Uhr, mutmaßlich im Bereich der Rheinstraße, Ecke Neckarstraße, aus noch nicht bekannten Gründen, in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung zogen sich die beiden Darmstädter leichte Schnittverletzungen zu. Sie begaben sich auf den Weg zum Krankenhaus, wobei der 40 -Jährige zu seinem Schutz vor seinem Gegenüber, mehrere Passanten angesprochen haben soll. Im Krankenhaus erfolgte die ärztliche Versorgung der Verletzten und schlussendlich die Verständigung der Polizei. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder dem Tatort geben können, sich mit dem Kommissariat 35, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell