Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Spielautomaten in Lokal aufgebrochen

Weiterstadt (ots)

Eine Gaststätte in der Zeppelinstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (8.-9.5.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter brachen ein Fenster auf und verschafften sich so gewaltsam Zugang in das Lokal. Dort hebelten die Kriminellen anschließend mehrere Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Geld. Der von den Unbekannten angerichtete Sachschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Umfang der Beute ist abschließend noch nicht bekannt.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3.Polizeireviers in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-3810

