Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Harpertshausen: Schwarzes Pegasus Damenrad und zwei Schleifmaschinen aus Garage gestohlen

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Babenhausen (ots)

Ein schwarzes Damenrad vom Hersteller Pegasus und zwei Schleifmaschinen haben bislang noch unbekannte Diebe aus der Garage eines Einfamilienhauses in der Egerländer Straße gestohlen. Das Fehlen des Rades und den Maschinen wurde von den Anwohnern am Donnerstagmorgen (9.5.), kurz nach 8 Uhr, entdeckt. Die Tatzeit dürfte ersten Ermittlungen zufolge bis zum Vortag, ab 16 Uhr, zurückreichen. Über einen Gartenzaun gelangten die Kriminellen mutmaßlich auf das Anwesen, dort betraten sie den Lagerraum der Garage und suchten nach Wertgegenständen, bevor sie in unbekannte Richtung das Weite suchten. Möglicherweise konnten die Kriminellen beim Überklettern des Zaunes oder dem Abtransport der Beute beobachtet werden? Sachdienliche Informationen oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts nimmt die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Dieburger Polizei entgegen (Rufnummer 06071/9656-0)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell