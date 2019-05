Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Diebe auf dem Parkplatz eines Supermarktes

Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "An der Gehrengasse" hat ein noch unbekannter Täter am Donnerstagmittag (9.5.) sein Unwesen getrieben und sich von dem Beifahrersitz eines dort abgestellten blauen Autos, die Geldbörse geschnappt. Wenige Minuten reichten dem Langfinger kurz vor 13 Uhr aus, durch den Spalt der geöffneten Scheibe zu greifen und sich die Beute zu schnappen. Ein Zeugen konnte den Mann beobachten und durch lautes Rufen den Kriminellen vertreiben. Trotz Nacheile des couragierten Zeugen, gelang dem Täter die Flucht in Richtung eines angrenzenden Firmengeländes. Dort verlor sich seine Spur. Zum Zeitpunkt der Flucht trug der zwischen 14 und 20 Jahre alte Dieb eine blaue Kapuzenjacke. Er hatte blonde Haare und war mit einer Jeanshose bekleidet. Seine Körpergröße wurde auf etwa 1,60 bis 1,70 Meter geschätzt.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden von der Pfungstädter Ermittlungsgruppe unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegengenommen.

