POL-DA: Darmstadt: Motorrad (DA-OO 58) entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (8.-9.5.) hatten es noch unbekannte Diebe auf ein im Donnersbergring, nahe Ecke Ahastraße geparktes Suzuki- Motorrad, Modell GSX-R600 abgesehen. Letztmalig wurde das motorisierte Zweirad am Mittwochabend, gegen 23.30 Uhr unversehrt gesehen. Am folgenden Morgen, gegen 7.30 Uhr stellte der Besitzer das Fehlen seines Bikes fest. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Fahrzeug das Kennzeichen DA-OO 58 angebracht.

Die Tat wurde bei den Beamten des 2.Polizeireviers angezeigt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden. Unter der Telefonnummer 06151/969-3710 ist die Erreichbarkeit der Polizisten gegeben.

