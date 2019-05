Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wem wurde das Auto in der Schlossgarage angefahren?

Darmstadt (ots)

In der Schlossgarage, unterhalb des Karolinenplatzes, wurde am Donnerstagnachmittag (9.5.) gegen 17.30 Uhr ein parkendes Auto durch einen schwarzen Peugeot beschädigt. Der verantwortliche, ortsfremde Unfallverursacher meldete den Vorfall der Polizei, jedoch ohne Angaben zum beschädigten Fahrzeug oder dem Standplatz machen zu können. Die Polizei sucht jetzt den geschädigten Autobesitzer, der womöglich den Schaden noch nicht bemerkt hat. Auch werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen. Telefon: 06151 / 9690.

