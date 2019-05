Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht in Heppenheim

Polizeipräsidium Südhessen (ots)

Heppenheim - Am 08.05.2019 gegen 11:00 Uhr ereignete sich in Heppenheim ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein schwarzer Pkw Mercedes musste auf der Zeppelinstrasse in Höhe des dortigen Netto Marktes verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Fahrradfahrer übersah dies und fuhr dem PKW auf. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer ohne seinen Wartepflichten nachzukommen. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

Beschreibung des flüchtigen Radfahrers: Mann, ca. 50 Jahre, trug dunklen Helm und gelbe Jacke, fuhr mit einem dunklen E-Bike, Marke Carva

Hinweise bitte an die Polizei Heppenheim unter 06252/706-0

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße



Koordinierender Dienstgruppenleiter

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252-706 555

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell