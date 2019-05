Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle haben es auf Lieferdienst abgesehen

Darmstadt (ots)

Auf einen Pizza-Lieferservice hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (09.05.) abgesehen. Zwischen 23.30 Uhr und 11 Uhr drangen die Kriminellen durch ein Fenster in den Verkaufsraum am Marienplatz ein. Zuvor hatten sie die Scheibe mit einem Backstein eingeschlagen und das Fenster geöffnet. Im Inneren packten sie nach ersten Erkenntnissen Eiscreme sowie eine Vodka-Flasche in eine Liefertasche und ergriffen mit der Beute unerkannt die Flucht. Die Ermittlungsgruppe-Darmstadt-City hofft auf Hinweise von Zeugen. Wer hat in der Nacht Verdächtiges bemerkt? Die Polizisten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

