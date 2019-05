Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim am Main-Bauschheim: Zeugen nach Auseinandersetzung am Sportlerheim gesucht

Rüsselsheim am Main (ots)

Ein 17-jähriger Mann aus Rüsselsheim geriet am Mittwochabend (08.05.) in eine Auseinandersetzung am Steinmarkt, am dortigen Sportlerheim. Gegen 21.40 Uhr wurde der junge Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand aus einer Gruppe heraus von etwa 8 Personen geschlagen. Dabei wurde der 17-Jährige Verletzt und musste zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer die Verletzungen letztendlich sind, kann noch nicht gesagt werden. Ebenso müssen die weiteren Ermittlungen zeigen, weshalb es zu dieser Auseinandersetzung kam.

Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim zu melden.

