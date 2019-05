Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Baumaschine von LKW gestohlen

Schaafheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag (08.-09.05.) am Friedhof eine Baumaschine, einen sogenannten Stampfer, von einem LKW in der Weinbergstraße gestohlen. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg gehen aufgrund des Gewichts davon aus, dass mindestens zwei Personen den Stampfer getragen haben müssten. Zudem könnte zum Abtransport der Baumaschine ein Fahrzeug genutzt worden sein. Wie hoch letztendlich der dadurch entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Stampfers geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei den Ermittlern zu melden.

