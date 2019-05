Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei kontrolliert gemeinsam mit der Stadtpolizei in der Innenstadt

Rüsselsheim (ots)

Die Polizei in Rüsselsheim hat mit Beamten der Bereitschaftspolizei und Mitarbeitern der Stadtpolizei am Mittwoch (8.5.) verstärkt Kontrollen in der Innenstadt durchgeführt. In der Zeit zwischen 13 Uhr und 21 Uhr wurden 58 Personen kontrolliert.

Für die Fortsetzung der intensiven Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen in der Innenstadt wurden auch drei Lokalitäten genauer unter die Lupe genommen. In dem Betrieb in der Löwenstraße beschlagnahmten die Beamten bei einem Gast eine Kleinstmenge Marihuana. Gegen ihn wurde Anzeige wegen des Drogenbesitzes erstattet. Von der Stadtpolizei wurden zudem in einem Café in der Bahnhofstraße drei illegal aufgestellte Wettterminals festgestellt und vor Ort außer Betrieb genommen. Dem Verantwortlichen droht nun ein Bußgeld in Höhe von 2000 Euro.

